Украинская шпажистка вышла в 1/4 финала на Олимпиаде в Лондоне
17:30, 30 июля 2012Спорт
1035
Сегодня на Олимпиаде-2012 в Лондоне будет разыгран комплект медалей в фехтовании в дисциплине индивидуальная шпага у женщин, где в 1/4 финала вышла и украинка Яна Шемякина.
Шемякина - в числе 8 лучших,
фото hotsport.ua
В этом виде Украина была представлена тремя спортсменками. В 1/16 финала наши Ксения Пантелеева и Елена Кривицкая проиграли свои матчи и прекратили борьбу, пишет Сегодня.
А вот Яна Шемякина, которая в матче 1/16 финала победила россиянку Любовь Шутову со счетом 15:12, в 1/8 финала в овертайме одолела румынку Анну Марию Бранцу - 14:13.
Четвертьфинальные матчи стартуют сегодня после 17:30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter