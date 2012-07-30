Украинская шпажистка вышла в 1/4 финала на Олимпиаде в Лондоне

В этом виде Украина была представлена тремя спортсменками. В 1/16 финала наши Ксения Пантелеева и Елена Кривицкая проиграли свои матчи и прекратили борьбу, пишет Сегодня.

А вот Яна Шемякина, которая в матче 1/16 финала победила россиянку Любовь Шутову со счетом 15:12, в 1/8 финала в овертайме одолела румынку Анну Марию Бранцу - 14:13.

Четвертьфинальные матчи стартуют сегодня после 17:30.