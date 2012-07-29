Кривбасс едва не сотворил сенсацию в матче с Шахтером

Сенсацией едва не завершился матч на Донбасс-Арене, где действующий чемпион Украины лишь на последних секундах игры сумел дожать криворожцев.

Матч, в котором были показаны три красные карточки, закончился победой хозяев.

Чемпионат Украины по футболу. 3 тур

Шахтер - Кривбасс 1:0 (Фернандиньо 94).