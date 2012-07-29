Кривбасс едва не сотворил сенсацию в матче с Шахтером
20:57, 29 июля 2012Спорт
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Завершился матч 3-го тура украинской Премьер-лиги.
Фернандиньо - автор единственного гола
Сенсацией едва не завершился матч на Донбасс-Арене, где действующий чемпион Украины лишь на последних секундах игры сумел дожать криворожцев.
Матч, в котором были показаны три красные карточки, закончился победой хозяев.
Чемпионат Украины по футболу. 3 тур
Шахтер - Кривбасс 1:0 (Фернандиньо 94).
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