Кривбасс едва не сотворил сенсацию в матче с Шахтером

20:57, 29 июля 2012
Спорт
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Завершился матч 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Фернандиньо - автор единственного гола

Сенсацией едва не завершился матч на Донбасс-Арене, где действующий чемпион Украины лишь на последних секундах игры сумел дожать криворожцев.

Матч, в котором были показаны три красные карточки, закончился победой хозяев.

Чемпионат Украины по футболу. 3 тур

Шахтер - Кривбасс 1:0 (Фернандиньо 94).

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