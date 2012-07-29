Олимпиада: Тяжелоатлетка из Казахстана установила мировой рекорд

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло, выступающая за сборную Казахстана, выиграла золото Олимпиады в весе до 53 килограммов и установила мировой рекорд в толчке, подняв штангу весом 131 килограмм.

Как передает Lenta.ru, предыдущее достижение принадлежало ей же - в 2011 году в Париже она подняла штангу на один килограмм легче.

В сумме (в рывке и в толчке) З.Чиншанло взяла вес в 226 килограммов, что является олимпийским рекордом. Второе место в этом виде спорта досталось Хсу Шу Цзин из Тайваня, а третье - молдаванке Кристине Йову. Украинка Юлия Паратова заняла пятое место.

19-летняя З.Чиншанло - одна из самых известных спортсменок сборной Казахстана. За последние годы она выиграла два золота чемпионатов мира и серебро Азиатских игр.

Для Казахстана золото этой спортсменки стало уже вторым на Олимпиаде в Лондоне. 28 июля в велогонке на 250 километров победил казахстанец Александр Винокуров.