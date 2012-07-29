Олимпиада: украинец не финишировал из-за столкновения
18:53, 29 июля 2012Спорт
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Лодка Алексея Борисова повреждена.
В борьбу вступили мастера парусного спорта.
29 июля, в третий соревновательный день для Украинской в борьбу вступили представители парусного спорта. Первым на старт среди украинцев вышел Алексей Борисов в классе «Финн». Но в финальном протоколе, его фамилия не значилась, информирует НОК Украины.
Как сообщил государственный тренер по парусному спорту Сергей Черный, под конец 1-й гонки произошло столкновение польского и украинского спортсменов и лодка Алексея повреждена.
«Мы подали протест и ждем решения комитета. Сейчас ремонтируем лодку».
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