На Олимпийских играх - новый допинговый скандал

17:16, 29 июля 2012
Спорт
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От соревнований отстранена узбекская спортсменка.

Луиза Галиулина

На Олимпийских играх в Лондоне от участия в соревнованиях временно отстранена узбекская гимнастка Луиза Галиулина.

Как сообщает агентство Рейтер, в ее допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество фуросемид. Как отмечает Эхо Москвы, гимнастка стала вторым спортсменом, который провалил тест на употребление допинга за последние 2 дня.

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