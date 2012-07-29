На Олимпийских играх - новый допинговый скандал

На Олимпийских играх в Лондоне от участия в соревнованиях временно отстранена узбекская гимнастка Луиза Галиулина.

Как сообщает агентство Рейтер, в ее допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество фуросемид. Как отмечает Эхо Москвы, гимнастка стала вторым спортсменом, который провалил тест на употребление допинга за последние 2 дня.