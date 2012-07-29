У Украины есть первая медаль на Олимпиаде

Спортсменка из Чернигова приносит в копилку сборной Украины первую медаль - бронзовую. Как сообщает НОК, в финале стрельбы из пневматического пистолета Елена набрала 99,6 очка, что в сумме с квалификационным показателем принесло ей 486,6 балла.

Но француженка Селин Гобервилль продемонстрировала такой же показатель. В перестрелке за серебряную награду Селин попала в 10,6, а наша спортсменка - в 9,7. Золото, как и на Играх в Пекине-2008, досталось китаянке Веньюн Гоу. Для воспитанницы Игоря Черединова это уже вторая олимпийская награда. Восемь лет назад в Афинах украинка завоевала золото. Кстати, тоже в перестрелке.