У Украины есть первая медаль на Олимпиаде
14:24, 29 июля 2012Спорт
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Елена Костевич - бронзовый призер Олимпийских Игр ХХХ.
Елена Костевич. Фото с сайта НОК
Спортсменка из Чернигова приносит в копилку сборной Украины первую медаль - бронзовую. Как сообщает НОК, в финале стрельбы из пневматического пистолета Елена набрала 99,6 очка, что в сумме с квалификационным показателем принесло ей 486,6 балла.
Но француженка Селин Гобервилль продемонстрировала такой же показатель. В перестрелке за серебряную награду Селин попала в 10,6, а наша спортсменка - в 9,7. Золото, как и на Играх в Пекине-2008, досталось китаянке Веньюн Гоу. Для воспитанницы Игоря Черединова это уже вторая олимпийская награда. Восемь лет назад в Афинах украинка завоевала золото. Кстати, тоже в перестрелке.
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