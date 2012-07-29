Олимпиада: украинские лучницы едут домой, гребцы - в полуфинале
12:50, 29 июля 2012Спорт
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Японские лучницы выбили украинок.
Сборная Украины по стрельбе из лука. Фото с сайта НОК
Женская команда по стрельбе из лука закончила свое выступление на Олимпийских играх в 1/8 финала. Об этом сообщает НОК Украины.
Екатерина Палеха, Татьяна Дорохова и Лидия Сиченикова выиграли первую серию у японок, настреляв один балл преимущества. Но потом выстрелы в «тройку» и «четверку» в исполнении наших девушек заставили их догонять соперниц, что увы, им не удалось сделать - 192:207.
В то же время двойка парная по академической гребле пробилась в полуфинал.
Дмитрий Михай и Артем Морозов в первом утешительном заезде финишировали вторыми вслед за австралийским экипажем - 6.30,19. Теперь во вторник их ждет полуфинал.
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