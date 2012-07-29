На Олимпиаде в Лондоне произошел первый судейский скандал

На Играх в Лондоне произошел первый судейский скандал, окончившийся в пользу спортсмена.

Как передает lenta.ru, чемпион Олимпиады-2008 в Пекине южнокорейский пловец Пак Тхэ Хван отспорил место в финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на дистанции 400 метров вольным стилем. Пак был дисквалифицирован за фальстарт в предварительном заплыве, но подал апелляцию, которая была удовлетворена.

Первоначально апелляция южнокорейца была отклонена судьей соревнований, но затем Международная федерация плавания (FINA) допустила Пака к участию в финальном заплыве, сообщает Agence France-Presse.

Пак показал в предварительных заплывах четвертый результат (три минуты и 46,68 секунды). Включение корейца в число финалистов означает, что за медали не сможет побороться канадец Райан Кокрейн, попавший в финал с восьмым результатом.

Лучший результат в предварительных заплывах на 400 метров вольным стилем показал японец Сунь Ян. Он проплыл дистанцию за три минуты и 45,07 секунды.