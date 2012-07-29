Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
10:41, 29 июля 2012Спорт
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В субботу были сыграны четыре матча 3-го тура Чемпионата Украины по футболу.
ФК Волынь - 7 очков в трех матчах
Команда Лужного минимально обыграла Ильичевец, Ворскла положила на лопатки Карпаты, Металлист раскатал ничью с запорожцами. Черноморцы дома проиграли Волыни.
Ильичевец - Таврия 0: 1 (Путраш 18)
Ворскла - Карпаты 3: 1 (Лиетава 21, Безус 27, Еременко 53 - Ощипко 68)
Металлист - Металлург З 1: 1 (Кристальдо 83 - Цуриков 14)
Черноморец - Волынь 0: 2 (Изворану 15, Бикфалви 76).
Напомним, что в пятницу Динамо лишь на последних минутах обыграло Говерлу 3:1 (Гусев 30, Идейе 86, 92 - Косырин 20)
Сегодня тур завершится матчами:
Шахтер - Кривбасс
Днепр - Металлург Д
Заря - Арсенал.
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