Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

В субботу были сыграны четыре матча 3-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Команда Лужного минимально обыграла Ильичевец, Ворскла положила на лопатки Карпаты, Металлист раскатал ничью с запорожцами. Черноморцы дома проиграли Волыни. Ильичевец - Таврия 0: 1 (Путраш 18) Ворскла - Карпаты 3: 1 (Лиетава 21, Безус 27, Еременко 53 - Ощипко 68) Металлист - Металлург З 1: 1 (Кристальдо 83 - Цуриков 14) Черноморец - Волынь 0: 2 (Изворану 15, Бикфалви 76). Напомним, что в пятницу Динамо лишь на последних минутах обыграло Говерлу 3:1 (Гусев 30, Идейе 86, 92 - Косырин 20) Сегодня тур завершится матчами: Шахтер - Кривбасс Днепр - Металлург Д Заря - Арсенал.

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