Олимпиада: украинец - в финале по стрельбе из пневматического пистолета

На Олимпиаде украинский спортсмен вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета.

На ХХХ летних Олимпийских играх украинский стрелок Олег Омельчук вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с шестым результатом, сообщается на сайте Национального Олимпийского комитета Украины. Призер этапов Кубков мира, бронзовый медалист чемпионата Европы-2011 О.Омельчук занял шестую ступеньку, набрав 583 очка (24 выстрела в «десятку»).

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