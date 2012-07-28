Олимпиада: украинец - в финале по стрельбе из пневматического пистолета
17:06, 28 июля 2012Спорт
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На Олимпиаде украинский спортсмен вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета.
Олег Омельчук получил путевку в финал
На ХХХ летних Олимпийских играх украинский стрелок Олег Омельчук вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с шестым результатом, сообщается на сайте Национального Олимпийского комитета Украины.
Призер этапов Кубков мира, бронзовый медалист чемпионата Европы-2011 О.Омельчук занял шестую ступеньку, набрав 583 очка (24 выстрела в «десятку»).
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