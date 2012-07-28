Первое золото на Олимпиаде завоевала китаянка

Спортсменка показала лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров - 502,9 очка, передает РИА «Новости».

Полька Сильвия Богацкая (502,2) завоевала серебро, китаянка Юй Дань (501,5) — бронзу.

Украинские спортсменки не попали в финал соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на ХХХ летних Олимпийских играх.