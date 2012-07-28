Первое золото на Олимпиаде завоевала китаянка
15:55, 28 июля 2012Спорт
2002
Первую золотую медаль на ХХХ летних Олимпийских играх завоевала стрелок из Китая И Сылин.
Первая золотая медаль лондонской Олимпиады поедет в Китай Фото с сайта www.london2012.com/
Спортсменка показала лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров - 502,9 очка, передает РИА «Новости».
Полька Сильвия Богацкая (502,2) завоевала серебро, китаянка Юй Дань (501,5) — бронзу.
Украинские спортсменки не попали в финал соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на ХХХ летних Олимпийских играх.
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