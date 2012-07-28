Первое золото на Олимпиаде завоевала китаянка

15:55, 28 июля 2012
Спорт
2002

Первую золотую медаль на ХХХ летних Олимпийских играх завоевала стрелок из Китая И Сылин.

Первая золотая медаль лондонской Олимпиады поедет в Китай Фото с сайта www.london2012.com/

Спортсменка показала лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров - 502,9 очка, передает РИА «Новости».

Полька Сильвия Богацкая (502,2) завоевала серебро, китаянка Юй Дань (501,5) — бронзу.

Украинские спортсменки не попали в финал соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на ХХХ летних Олимпийских играх.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter