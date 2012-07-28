Украинские лучники вышли в четвертьфинал - обстреляли хозяев Олимпиады
14:59, 28 июля 2012Спорт
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В командных соревнованиях по стрельбе из лука украинские лучники победили британцев и вышли в четвертьфинал на ХХХ летних Олимпийских играх.
Виктор Рубан, Маркиян Ивашко и Дмитрий Грачев в 1/8 финала победили хозяев Олимпийских игр
Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, Виктор Рубан, Маркиян Ивашко и Дмитрий Грачев в 1/8 финала победили хозяев Олимпийских игр – 223:212. В четвертьфинале украинских спортсменов ожидает новое испытание – соревнование со сборной Кореи, которая вчера в квалификации установила рекорд мира.
Как сообщал УНИАН, 27 июля в Лондоне состоялась торжественная церемония открытия ХХХ летних Олимпийских игр.
Украину на ХХХ Играх представляют 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32-х олимпийских.
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