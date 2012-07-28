Украинские гребчихи на Олимпиаде вырвались в финал

13:34, 28 июля 2012
Спорт
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Женская четверка парная в составе Екатерины Тарасенко, Наталии Довгодько, Анастасии Коженковой и Яны Дементьевой вышла в финал соревнований по академической гребле на ХХХ летних Олимпийских играх, который состоится в среду, 1 августа.

Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова и Яна Дементьева уже в финале

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, украинские гребчихи, чемпионки мира-2009 и вице-чемпионки планеты-2010, уверенно выиграли свой заезд, показав на финише 6.14,82 и почти на три секунды опередив ближайших соперниц из Австралии. В другом заезде победили спортсменки из Германии.

В НОК отметили, что в финал выходят победители заездов, а другие команды будут проходить отборочный тур за право выступить в финале.

Сегодня в Лондоне состоялась торжественная церемония открытия ХХХ летних Олимпийских игр.

Украину на ХХХ Играх представляют 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32-х олимпийских.

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