Украинские гребчихи на Олимпиаде вырвались в финал

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, украинские гребчихи, чемпионки мира-2009 и вице-чемпионки планеты-2010, уверенно выиграли свой заезд, показав на финише 6.14,82 и почти на три секунды опередив ближайших соперниц из Австралии. В другом заезде победили спортсменки из Германии.

В НОК отметили, что в финал выходят победители заездов, а другие команды будут проходить отборочный тур за право выступить в финале.

Сегодня в Лондоне состоялась торжественная церемония открытия ХХХ летних Олимпийских игр.

Украину на ХХХ Играх представляют 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32-х олимпийских.