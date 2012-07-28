Украинские гребчихи на Олимпиаде вырвались в финал
13:34, 28 июля 2012Спорт
4353
Женская четверка парная в составе Екатерины Тарасенко, Наталии Довгодько, Анастасии Коженковой и Яны Дементьевой вышла в финал соревнований по академической гребле на ХХХ летних Олимпийских играх, который состоится в среду, 1 августа.
Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова и Яна Дементьева уже в финале. Фото с сайта mjayit.blogspot.com
Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, украинские гребчихи, чемпионки мира-2009 и вице-чемпионки планеты-2010, уверенно выиграли свой заезд, показав на финише 6.14,82 и почти на три секунды опередив ближайших соперниц из Австралии. В другом заезде победили спортсменки из Германии.
В НОК отметили, что в финал выходят победители заездов, а другие команды будут проходить отборочный тур за право выступить в финале.
Сегодня в Лондоне состоялась торжественная церемония открытия ХХХ летних Олимпийских игр.
Украину на ХХХ Играх представляют 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32-х олимпийских.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter