Олимпиада: Украинки не попали в финал по стрельбе из пневматической винтовки

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, два очка не хватило Дарье Шариповой, а Дарье Тиховой – три, чтобы выйти в олимпийский финал стрельбы из пневматической винтовки.

В квалификации Д.Шарипова, которая в этом году на Кубке мира в Милане получила бронзу, показала 13-й результат, набрав 395 очков.

Д.Тихова, которая вернулась в тир после рождения сына, заняла 23 место.

Плотность показанных результатов настолько высока, что в предварительном раунде соревнований сразу пять спортсменок заняли пятое место, отмечают в НОК.

Сегодня в Лондоне состоялась торжественная церемония открытия ХХХ летних Олимпийских игр.

Украину на ХХХ Играх представляют 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32-х олимпийских.