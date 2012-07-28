Три тяжелоатлета на Олимпиаде попались на допинге
09:50, 28 июля 2012Спорт
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Двое турецких тяжелоатлетов Фатих Байдар и Ибрагим Арат и албанец Хусен Пулаку накануне сняты с участия на Олимпийских играх в Лондоне за употребление допинга.
Как передает Associated Press, в их крови обнаружены запрещенные препараты. Все трое дисквалифицированы и сняты с участия в Олимпиаде.
Это уже не первый допинговый скандал на Олимпиаде-2012, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Так, 26 июля стало известно о дисквалификации действующего чемпиона мира греческого прыгуна в высоту Димитриса Хондрокукиса. Также от участия в Играх отстранен венгерский метатель диска Золтан Коваго.
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