Три тяжелоатлета на Олимпиаде попались на допинге

Как передает Associated Press, в их крови обнаружены запрещенные препараты. Все трое дисквалифицированы и сняты с участия в Олимпиаде.

Это уже не первый допинговый скандал на Олимпиаде-2012, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Так, 26 июля стало известно о дисквалификации действующего чемпиона мира греческого прыгуна в высоту Димитриса Хондрокукиса. Также от участия в Играх отстранен венгерский метатель диска Золтан Коваго.