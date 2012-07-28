XXX Олимпийские Игры официально открыты
02:37, 28 июля 2012Спорт
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В Лондоне состоялась церемония официального открытия XXX Летних Олимпийских Игр.
Олимпийский флаг по стадиону пронесли генеральный секретарь ООН и гражданские активисты, известные борьбой за права людей, экологию и гуманизм, фото Reuters
Зажжением Олимпийского огня завершилась церемония открытия.
В Олимпийском параде приняли участие 205 делегаций. Украинскую команду приветствовал с трибуны премьер-министр Николай Азаров.
Королева Великобритании Елизавета II объявила XXX летние Олимпийские игры в Лондоне открытыми.
Участники Игр произнесли олимпийские клятвы: отдельно спортсмены, судьи и тренеры.
А зажечь огонь поручили самым молодым спортсменам: семерым 16-17-летним юношам и девушкам, отобранными выдающими британскими мастерами спорта.
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