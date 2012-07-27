Трагически погиб экс-защитник "Черноморца"
22:52, 27 июля 2012Спорт
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В Одессе ушел из жизни знаменитый экс-защитник одесский футбольных команд «Черноморец», СКА и СК «Одесса» Сергей Жарков.
Черноморец-1984. Сергей Жарков - стоит пятым справа рядом с вратарем
Как стало известно корреспонденту УНИАН, тело ветерана футбола обнаружено на пляже в районе 7-й Пересыпской улице, однако подробности его гибели остаются неизвестными.
Не доступны для телефонных контактов представители руководства ФК, пресс-службы «Черноморца».
Как сообщает фан-часть официального сайта ФК «Черноморец» chernomorets.odessa.ua, «на 55-м году жизни трагически погиб бывший футболист «Черноморца» Сергей Жарков».
Сайт также напоминает, что С.Жарков отыграл в «Черноморце» девять сезонов на позициях защитника и полузащитника, провел за команду «моряков» 215 матчей и забил 6 голов. В 1977 году стал чемпионом мира среди юниоров.
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