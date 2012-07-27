УЕФА «перестал понимать» украинский язык

Сайт Союза Европейских Футбольных Ассоциаций больше не работает на украинском языке. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Еще вчера страница uefa.com была доступна на двенадцати языках, среди которых был и украинский, а уже 27 июля языков интерфейса стало десять: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, русский, японский, китайский и корейский.

Поэтому, кто в закладках имел украинскую версию ua.uefa.com, будет системой перенаправлен на главную - англоязычную - страницу. Вероятно, польская и украинская оболочки сайта, которые запустили за несколько месяцев до Евро-2012, были разработаны специально и только к этому футбольному первенству, отмечает издание. В Федерации футбола Украины ответили, что с вопросами об этом надо обращаться напрямую в УЕФА. Письменный ответ из этого органа получить пока не удалось.