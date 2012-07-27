СМИ: Шева уходит из футбола в политику

Сегодня по завершению матча «Динамо» Киев - «Говерла» (3:1) форвард киевского клуба, Андрей Шевченко сделал шокирующее заявление, сообщает sport.ua.

«В последнее время ходило много разговоров о том, что я могу подписать контракт с «Динамо» или уехать играть за границу, - начал Шевченко. - Но могу с уверенностью заявить, что ни того ни другого не произойдет. Я принял решение завершить карьеру футболиста и заняться политикой. Подробности? Завтра вы всё узнаете».

Вот так неожиданно сложилась эпопея с продолжением карьеры 35-летнего футболиста, который стал гостем поединка 3-го тура чемпионата Украины вместе с Олегом Блохиным и Алексеем Михайличенко, отмечает издание.