Украинцы вступили в борьбу на лондонской Олимпиаде

В 11.00 по киевскому времени начался квалификационный раунд соревнований среди мужчин, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

В борьбу вступили Виктор Рубан, Маркиян Ивашко, Дмитрий Грачев.

Квалификационным раундом в индивидуальных соревнованиях среди женщин начнутся Игры для украинских лучниц Екатерины Палехи, Лидии Сиченковой и Татьяны Дороховой.

Уже завтра украинские спортсмены примут участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, бадминтону, стрельбе из лука, настольному теннису, дзюдо, академической гребле, велоспорту-шоссе, плаванию, фехтованию, спортивной гимнастике, боксу, теннису.