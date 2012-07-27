Украинцы вступили в борьбу на лондонской Олимпиаде

13:33, 27 июля 2012
Спорт
2002

Перед началом официального открытия Игр ХХХ Олимпиады украинские лучники первыми среди своих соотечественников вступили в соревнование.

Лучники первыми вступили в борьбу

В 11.00 по киевскому времени начался квалификационный раунд соревнований среди мужчин, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

В борьбу вступили Виктор Рубан, Маркиян Ивашко, Дмитрий Грачев.

Квалификационным раундом в индивидуальных соревнованиях среди женщин начнутся Игры для украинских лучниц Екатерины Палехи, Лидии Сиченковой и Татьяны Дороховой.

Уже завтра украинские спортсмены примут участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, бадминтону, стрельбе из лука, настольному теннису, дзюдо, академической гребле, велоспорту-шоссе, плаванию, фехтованию, спортивной гимнастике, боксу, теннису.

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