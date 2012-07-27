Донецкий "Металлург" вышел в третий раунд Лиги Европы

Челик (Никшич, Черногория) - Металлург (Донецк, Украина) 2:4 (Йовович 23, Зорич 50 пен. - Данило 15, Мораес 54, Воловик 72, Соарес 84). Первый матч - 7:0 в пользу Металлурга.

Матч третьего раунда Металлург сыграет 2 августа с норвежским Трёмсе на его поле, а ответный - 9 августа.

С третьего раунда в розыгрыш Лиги Европы вступит киевский Арсенал. Его игры против словенской команды "Мура 05" пройдут в те же дни: 2 августа в Киеве, 9-го - в Словении.