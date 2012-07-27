Спортсмен-олимпиец сбежал от своих и попросил политического убежища
01:48, 27 июля 2012Спорт
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Олимпиец, представляющий одно из восточноафриканских государств, попросил политического убежища в Великобритании.
Об этом сообщает британский канал Sky News со ссылкой на неофициальные данные.
Спортсмен покинул тренировочную сессию и обратился в полицию г.Лидс в графстве Йоркшир. Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что не может комментировать частные просьбы о предоставлении политического убежища, однако если подобные просьбы все же поступят, то они будут рассмотрены в общем порядке.
"Это печальный факт, что столько людей, участвующих в Играх, приезжают из других стран, в которых часто нарушаются их права, а также возможны конфликты и насилие", - цитирует главу Британского совета по делам беженцев РосБизнесКонсалтинг.
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