Спортсмен-олимпиец сбежал от своих и попросил политического убежища

Об этом сообщает британский канал Sky News со ссылкой на неофициальные данные.

Спортсмен покинул тренировочную сессию и обратился в полицию г.Лидс в графстве Йоркшир. Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что не может комментировать частные просьбы о предоставлении политического убежища, однако если подобные просьбы все же поступят, то они будут рассмотрены в общем порядке.

"Это печальный факт, что столько людей, участвующих в Играх, приезжают из других стран, в которых часто нарушаются их права, а также возможны конфликты и насилие", - цитирует главу Британского совета по делам беженцев РосБизнесКонсалтинг.