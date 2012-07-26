В Олимпийской деревне подняли флаг Украины

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете, вместе с флагом нашего государства были подняты и флаги Аргентины, Гонконга, Турции.

Церемония, которая длилась не больше 30 минут, началась театрализованно-акробатическим действом. После официальных речей и непосредственной процедуры поднятия флага, мэр Олимпийской деревни вручил президенту НОК Сергею Бубке и шефу миссии НОК на Играх XXX Олимпиады Нине Уманец символический подарок, а они в свою очередь – украинские сувениры.

«Украинские олимпийцы готовы в честной и бескомпромиссной борьбе соревноваться на Олимпийских играх», - подчеркнул С.Бубка.

В поднятии государственного флага также приняли участие председатель Государственной службы молодежи и спора Равиль Сафиуллин, посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий, а также тренеры, спортсмены, которые на это время уже прибыли в Олимпийскую деревню.

27 июля в Лондоне пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады.