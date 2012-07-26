Двух украинских спортсменок дисквалифицировали за допинг

Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ», Наталья Тобиас (бег на 1500 м) и Антонина Ефремова (бег на 400 м) попались на синтетическом тестостероне.

Пробы у спортсменок были взяты на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дэгу (Корея) в 2011 году, а сегодня было объявлено о результатах повторной проверки допинг-проб спортсменок.

Украинок изначально хотели наказать 4-летней дисквалификацией, поскольку были обнаружены отягчающие обстоятельства, однако в конечном счете Н.Тобиас и А.Ефремова получили двухлетние дисквалификации.

Отмечается также, что спортсменки не попали в сборную Украины на Олимпиаду-2012 в Лондоне.