На лондонской Олимпиаде произошел скандал с флагом КНДР
09:24, 26 июля 2012Спорт
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В среду перед началом матча по футболу между женскими командами Северной Кореи и Колумбии вместо флага КНДР был поднят флаг Южной Кореи.
В Лондоне - дипломатический инцидент
Дипломатический инцидент произошел в первый день соревнований на лондонской Олимпиаде.
В среду перед началом матча по футболу между женскими командами Северной Кореи и Колумбии вместо флага КНДР демонстрировался флаг Южной Кореи, сообщает радио «Свобода».
Ошибка организаторов привела к часовой задержке начала матча.
Северокорейские футболистки выиграли у команды Колумбии со счётом 2:0.
В тот же день прошли и другие матчи между женскими футбольными командами. Соревнования мужских команд начнутся в четверг.
Официальное открытие Олимпиады состоится в пятницу, 27 июля.
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