На лондонской Олимпиаде произошел скандал с флагом КНДР

Дипломатический инцидент произошел в первый день соревнований на лондонской Олимпиаде.

В среду перед началом матча по футболу между женскими командами Северной Кореи и Колумбии вместо флага КНДР демонстрировался флаг Южной Кореи, сообщает радио «Свобода».

Ошибка организаторов привела к часовой задержке начала матча.

Северокорейские футболистки выиграли у команды Колумбии со счётом 2:0.

В тот же день прошли и другие матчи между женскими футбольными командами. Соревнования мужских команд начнутся в четверг.

Официальное открытие Олимпиады состоится в пятницу, 27 июля.