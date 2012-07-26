Сегодня над Лондоном поднимут флаг Украины
26 июля, в Лондоне в 14.30 по местному времени, накануне церемонии официального открытия ХХХ летних Олимпийских игр в Олимпийской деревне будет торжественно поднят Государственный флаг Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, об этом проинформировала Шеф миссии украинской делегации на Олимпиаде в Лондоне, директор Департамента физического воспитания и массового спорта Госмолодежьспорта Нина Уманец.
По ее словам, в церемонии поднятия флага примут участие все члены официальной делегации, национальная олимпийская сборная Украины и почетные гости.
В настоящее время продолжаются аккредитация и встречи членов команд, которые прибывают на соревнование.
Вчера, за два дня до официального открытия Олимпиады-2012, стартовали первые соревнования Игр.
Открыл состязательную программу женский футбольный турнир. Сегодня матчем Гондурас-Марокко стартует мужской футбольный турнир.
Первые украинские спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука в пятницу, 27 июля.
Украину на нынешних Олимпийских играх, которые состоятся с 27 июля по 12 августа в Лондоне, представляют 245 спортсменов. Они будут соревноваться в 28 видах спорта.
Флаг Украины на церемонии открытия будет нести дзюдоист Роман Гонтюк.