Сегодня над Лондоном поднимут флаг Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, об этом проинформировала Шеф миссии украинской делегации на Олимпиаде в Лондоне, директор Департамента физического воспитания и массового спорта Госмолодежьспорта Нина Уманец.

По ее словам, в церемонии поднятия флага примут участие все члены официальной делегации, национальная олимпийская сборная Украины и почетные гости.

В настоящее время продолжаются аккредитация и встречи членов команд, которые прибывают на соревнование.

Вчера, за два дня до официального открытия Олимпиады-2012, стартовали первые соревнования Игр.

Открыл состязательную программу женский футбольный турнир. Сегодня матчем Гондурас-Марокко стартует мужской футбольный турнир.

Первые украинские спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука в пятницу, 27 июля.

Украину на нынешних Олимпийских играх, которые состоятся с 27 июля по 12 августа в Лондоне, представляют 245 спортсменов. Они будут соревноваться в 28 видах спорта.

Флаг Украины на церемонии открытия будет нести дзюдоист Роман Гонтюк.