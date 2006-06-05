Киевское ”Динамо” заработало миллионы на переходе Шевченко из ”Милана” в ”Челси”

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) получил 2 миллиона фунтов стерлингов (около 3,75 миллиона долларов) за переход Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси". В 1999 году, когда "Милан" покупал его у "Динамо", клубы договорились, что киевляне получат определенный процент от будущих сделок с участием Шевченко.

О переходе футболиста в "Челси" стало известно в конце мая. Точная сумма, заплаченная клубом Романа Абрамовича, не называется, но известно, что она составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов (примерно 75 миллионов долларов). "Динамо" же получило от этой сделки 5 процентов.

Любопытно, что президент украинской команды Игорь Суркис, хотя и остался доволен полученными миллионами, отметил, что по его личному мнению, было бы лучше, если бы Шевченко остался в "Милане".

Лента.ру