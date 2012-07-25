Грузия требует от организаторов Олимпиады помнить, что Грузия не Россия

Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия».

«На официальном сайте Лондонских Олимпийских игр, где размещены данные всех спортсменов – участников Олимпиады, в данных двух участников российской сборной Абхазия и Южная Осетия указаны как территория России», - отмечено в распространенном 25 июля заявлении Национального Олимпийского комитета Грузии, размещенном в сети Facebook.

Там же опубликованы фотографии спортсменов и ссылки на сайт Лондонских Олимпийских игр.

«В частности, речь идет о борцах вольным стилем Бесике Кудухове и Денисе Царгуше. В биографии первого местом рождения указана «Южная Осетия, Россия», а в биографии второго – «Гудаута (город в Абхазии), Россия», - отмечено в заявлении.

«НОК Грузии в связи с этим фактом выражает решительный протест, и уже направил в Организационный комитета «Лондон-2012» заявление с требованием исправить указанную ошибку и указать в биографиях двух спортсменов местом рождения Грузию», - сказано в заявлении.