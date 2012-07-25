Украинские спортсмены за «золото» на Олимпиаде получат 100 тысяч долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины Сергей Глущенко.

За серебряную медаль победители получат по 75 тысяч долларов, за бронзовую – по 50 тысяч долларов.

При этом, С.Глущенко подчеркнул, что выделение квартир олимпийцам является прерогативой областных государственных администраций, заметив, что некоторым победителям Олимпиады-2008 в Пекине квартиры были предоставлены лишь в этом году.