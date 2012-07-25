Украинские олимпийцы жалуются на условия: грязные подушки и вонючие туалеты

Олимпийская сборная по легкой атлетике обратилась к ТСН, чтобы украинцы увидели, в каких условиях проходит подготовка к Олимпиаде.

"Нам дают воды поллитра не самой лучшей. Спрашиваем: где вода? Будет-будет... Мы же не просим лобстеров. Вода!" - возмущена легкоатлетка Елизавета Брызгина.

"Хочется лучших условий и лучшего питания, хотя бы перед Олимпиадой. Особенно в столовой. Не хватает. Парням вообще", - признается чемпионка мира и Европы по тройному прыжку Ольга Солодуха. В столовой советского типа спортсмены стоят в очередях и сами разносят себе суп и салаты. Подкрепиться чем-то еще они бы и рады, но на базе продукты быстро испортятся, ведь кондиционеров и холодильников нет. Да и магазинов поблизости также нет, а ехать за продуктами в Киев запрещен - нарушение режима. Спортсменам рассказывали, что государство выделяет по 205 гривен на питание одного олимпийца ежедневно. Куда делись эти деньги - ответа не находят. Нет ее и у руководителя команды легкоатлетов Руслана Русона. Спортивный функционер сначала не хотел, чтобы его снимали на камеру, а потом вообще попросил журналистов покинуть олимпийскую базу. Мол, спортсменам нужно тренироваться, а не жаловаться.

Сама база больше напоминает заброшенный пионерский лагерь, чем на отель для лучших спортсменов планеты. "Матрасы, кто мог, докупил, ибо на этих спины болят сильно", - знакомит журналистов с базой обладательница кубка Европы по легкой атлетике Анна Мельниченко.

Многократные чемпионы мира и Европы, победители олимпиад пользуются туалетами, в которых не всегда работает слив воды и постоянно воняет плесенью и мочой. Уборщицы жалуются: моют все тщательно, но оборудование давно устарело, поэтому избавиться от неприятного запаха не получается. Ночью, кроме неудобных кроватей и нечистых подушек, спортсменов донимают еще комары. "Жить в такой грязи не очень приятно, - признается десятиборец Алексей Касьянов. - Обесценили эту профессию. Ну, как объяснять молодому поколению: приходите, занимайтесь спортом? Сам понимаешь, что это никем не ценится", - говорит он.

С тренировками, точнее их матераильним обеспечением, на базе так же плохо, как и со всем остальным. Спортсменов ужасает тренажерный зал с грязным и рваным ковром, отсутствием матов и полуаварийными тренажерами.