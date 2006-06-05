Донецкие витренковцы угрожают, что ”поднимут народ”

Депутаты Донецкого областного совета от блока Натальи Витренко «Народная оппозиция» заявляют, что «поднимут народ» и заставят следующую сессию облсовета объявить Донетчину "территорией без НАТО".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после сессии Донецкого облсовета сообщила руководитель фракции блока в облсовете Наталья БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

"Мы будем поднимать народ однозначно. Мы будем рассказывать, что делает Партия регионов, защищая свои капиталы. Я думаю, что на следующую сессию мы выведем гораздо больше народу, свезем, поможем. Мы сейчас собираем пожертвования, народ привезем. И заставим депутатов принять это решение", - сказала Н.БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

Кроме того, депутат облсовета, секретарь обкома Прогрессивной социалистической партии Украины Людмила КАЁТКИНА подчеркнула, что сегодня депутаты облсовета от Партии регионов "сделали очень большую ошибку", не поддержав позицию ПСПУ по вопросу НАТО.

"Я думаю, что они сегодня сделали очень большую ошибку. Это ведь разнесется по всей Украине. И сегодня мы постараемся сообщить нашим партийцам…", - сказала Л.КАЁТКИНА.

Она также выразила надежду, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ осудит позицию депутатов Донецкого облсовета. "Я не знаю, как думает Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ, но я хотела бы, чтобы он осудил действия сегодняшнего областного совета", - заключила секретарь Донецкого обкома ПСПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкий облсовет отказался внести в повестку дня вопрос о НАТО. Так, за внесение вопроса "О провозглашении территории Донецкой области "Территорией без НАТО" проголосовали 17 депутатов областного совета, 90 были против.