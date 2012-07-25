Лондонская Олимпиада начнется с женского футбола

Сегодня начинаются соревнования лондонской Олимпиады.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в турнир вступают женские сборные по футболу.

В первом матче сыграют национальные команды Великобритании и Новой Зеландии.

Официальное открытие Игр состоится в пятницу, 27 июля. На них будет разыграно более 300 комплектов наград.