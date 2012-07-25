Лондонская Олимпиада начнется с женского футбола
08:31, 25 июля 2012Спорт
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В игру вступают женские сборные по футболу.
Лондонская олимпиада официально откроется в пятницу
Сегодня начинаются соревнования лондонской Олимпиады.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в турнир вступают женские сборные по футболу.
В первом матче сыграют национальные команды Великобритании и Новой Зеландии.
Официальное открытие Игр состоится в пятницу, 27 июля. На них будет разыграно более 300 комплектов наград.
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