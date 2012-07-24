"Шахтер" подписал нового вратаря

Об этом сообщает сайт ФК.

Соглашение с 24-летним футболистом заключено сроком на пять лет и вступает в силу с 1 января 2013 года. А.Каниболоцкий перейдет в "Шахтер" на правах свободного агента.

В составе "Днепра" и "Кривбасса" голкипер провел 29 игр в чемпионате Украины (27 пропущенных мячей) и 4 в Лиге Европы (3). Также на счету А.Каниболоцкого 20 матчей в составе молодежной сборной Украины (16).