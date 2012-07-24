Динамо (Киев) осталось без двух защитников

О решении дисциплинарной комиссии сообщает сайт ФК "Динамо".

Леандро Алмейда дисквалифицирован на один матч в евросезоне 2012/13, а Евгений Хачериди на три.

Напомним, в рамках третьей квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Фейеноордом» в Киеве 31 июля и в Роттердаме 7 августа.