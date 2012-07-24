Динамо (Киев) осталось без двух защитников
07:44, 24 июля 2012Спорт
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Удаленные в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сезона 2011/12 «Динамо» – «Маккаби» (Тель-Авив) защитники киевлян узнали от УЕФА сроки дисквалификаций.
О решении дисциплинарной комиссии сообщает сайт ФК "Динамо".
Леандро Алмейда дисквалифицирован на один матч в евросезоне 2012/13, а Евгений Хачериди на три.
Напомним, в рамках третьей квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Фейеноордом» в Киеве 31 июля и в Роттердаме 7 августа.
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