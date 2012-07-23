Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

В воскресенье состоялись 4 матча второго тура Чемпионата Украины по футболу.

Динамо выиграло киевское дерби, Днепр разгромил запорожцев, Волынь дома одолела Ворсклу, донецкий Металлург после фееричного старта в Лиге Европы сдался Заре. Металлург З - Днепр 0 : 4 Волынь - Ворскла 1 : 0 Арсенал - Динамо 0 : 1 Металлург Д - Заря 1 : 2 Следующий тур Премьер-лиги стартует в пятницу матчем Динамо – Говерла.

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