Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу
08:30, 23 июля 2012Спорт
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В воскресенье состоялись 4 матча второго тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр крупно обыграл запорожцев. Фото с сайта ФК Днепр
Динамо выиграло киевское дерби, Днепр разгромил запорожцев, Волынь дома одолела Ворсклу, донецкий Металлург после фееричного старта в Лиге Европы сдался Заре.
Металлург З - Днепр 0 : 4
Волынь - Ворскла 1 : 0
Арсенал - Динамо 0 : 1
Металлург Д - Заря 1 : 2
Следующий тур Премьер-лиги стартует в пятницу матчем Динамо – Говерла.
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