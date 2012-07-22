Чемпионат Украины по футболу: 2 тур
13:07, 22 июля 2012Спорт
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В Украине проходит второй тур чемпионат по футболу.
Футбольное первенство Украины набирает обороты
Накануне состоялись три матча, в которых зафиксированы следующие результаты:
Говерла (Ужгород) - Шахтер (Донецк) - 1:3;
Карпаты (Львов) - Ильичевец (Мариуполь) - 1:5;
Таврия (Симферополь) - Металлист (Харьков) - 0:1.
Сегодня должны состояться четыре матча тура. В частности, запорожский «Металлург» примет дома «Днепр» (Днепропетровск).
В Киеве «Арсенал» примет «Динамо», «Волынь» встретится в Луцке с «Ворсклой», а «Металлург» (Донецк) встретится с «Зарей».
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