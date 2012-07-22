Чемпионат Украины по футболу: 2 тур

Накануне состоялись три матча, в которых зафиксированы следующие результаты:

Говерла (Ужгород) - Шахтер (Донецк) - 1:3;

Карпаты (Львов) - Ильичевец (Мариуполь) - 1:5;

Таврия (Симферополь) - Металлист (Харьков) - 0:1.

Сегодня должны состояться четыре матча тура. В частности, запорожский «Металлург» примет дома «Днепр» (Днепропетровск).

В Киеве «Арсенал» примет «Динамо», «Волынь» встретится в Луцке с «Ворсклой», а «Металлург» (Донецк) встретится с «Зарей».