Старт очередного этапа водной Формулы-1 в Вышгороде перенесли на сегодня

10:15, 22 июля 2012
Спорт
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Из-за неблагоприятных погодных условий старт очередного этапа Гран-при Чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1» UIM F1 Powerboat Grand Prix в Вышгороде перенесли на воскресенье.

«Формула-1» на воде стартует в Вышгороде только сегодня

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов мероприятия.

По словам собеседника агентства, вчера вечером в 18.00 было совершено шесть пробных заездов, однако из-за ухудшения погоды организаторы приняли решение прекратить гонки, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем людей.

Как ожидается, водная «Формула-1» начнется сегодня в 15.00.

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