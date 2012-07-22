Старт очередного этапа водной Формулы-1 в Вышгороде перенесли на сегодня

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов мероприятия.

По словам собеседника агентства, вчера вечером в 18.00 было совершено шесть пробных заездов, однако из-за ухудшения погоды организаторы приняли решение прекратить гонки, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем людей.

Как ожидается, водная «Формула-1» начнется сегодня в 15.00.