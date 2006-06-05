Чемпионат мира откроют Клаудиа Шиффер и Пеле

Главными действующими лицами на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2006 года будут бразилец Пеле, считающийся лучшим игроком в истории, и топ-модель Клаудиа Шиффер. Об этом сообщает "РТР-Спорт" со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Пеле и Шиффер вынесут Кубок мира на поле мюнхенской "Алльянц Арены" 9 июня перед матчем-открытием Германия - Коста-Рика. Отметим, что Клаудиа Шиффер помогла Германии получить право провести у себя ЧМ-2006. В свое время она сопровождала Герхарда Шредера (он тогда был федеральным канцлером) на презентации стран, претендовавших на организацию турнира.

Еще одной любопытной деталью, касающейся церемонии открытия, стал небольшой конфликт между президентом ФИФА Зеппом Блаттером и главой оргкомитета ЧМ-2006 Францем Беккенбауэром. Ни один из чиновников не хотел уступать другому право выступить с торжественной речью. В итоге эта миссия была возложена на федерального президента Германии Хорста Келлера (он выполняет представительские функции).

"Главное, чтобы вступительная речь прозвучала, - сказал по этому поводу Беккенбауэр. - Пусть это сделает наш федеральный президент. В конце концов, для подобных выступлений его и выбирали".

Лента.ру