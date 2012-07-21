Бубка советует украинским олимпийцам беречь эмоции

Большинство украинских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Лондоне, представляют спортивное общество «Динамо».

Из 245 украинских спортсменов – участников Олимпиады 125 представляют «Динамо».

В церемонии проводов приняли участие председатель спортивного общества «Динамо», народный депутат Виктор Корж, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль Сафиулин, представители правоохранительных органов и силовых структур.

Спортсмены «Динамо» будут соревноваться на Олимпийских играх в 23 видах спорта.

«Берегите свои эмоции в эти последние дни, и проявите их во время стартов, когда будете бороться на спортивной арене», - напутствовал спортсменов С.Бубка.