Бубка советует украинским олимпийцам беречь эмоции
14:47, 21 июля 2012Спорт
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Сегодня в Киеве состоялась церемония проводов спортсменов в Лондон на Олимпийские игры, которые открываются 27 июля.
|Сергей Бубка знает, когда эмоции пригодятся
Из 245 украинских спортсменов – участников Олимпиады 125 представляют «Динамо».
В церемонии проводов приняли участие председатель спортивного общества «Динамо», народный депутат Виктор Корж, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль Сафиулин, представители правоохранительных органов и силовых структур.
Спортсмены «Динамо» будут соревноваться на Олимпийских играх в 23 видах спорта.
«Берегите свои эмоции в эти последние дни, и проявите их во время стартов, когда будете бороться на спортивной арене», - напутствовал спортсменов С.Бубка.
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