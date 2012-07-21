Олимпийский огонь прибыл в Лондон
Эстафета Олимпийского огня в преддверии XXX летних Игр прибыла в Лондон, который в этом году, в третий раз за свою историю, принимает главное спортивное событие планеты.
|За неделю Олимпийский огонь побывает во всех 33-х районах Лондона
От язычка пламени был зажжен олимпийский факел, который внесла в Тауэр первая из тысячи факелоносцев, которым предстоит преодолеть завершающие 320 км эстафеты.
Финальный отрезок эстафеты будет достаточно длинным. За неделю Олимпийский огонь побывает во всех 33-х районах Лондона, будет путешествовать на верхней палубе двухэтажного автобуса, а также на метропоезде по открытому участку путей. Часть маршрута факелу придется преодолеть по Темзе - на барке королевы Великобритании Елизаветы II "Глориана".
Олимпийский факел уже был пронесен через все регионы страны, по всем графствам Англии и административным районам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также по территории соседней независимой Ирландии. При этом маршрут огня был выбран таким образом, чтобы его смогли увидеть 95% населения страны.
Эстафета Олимпийского огня чуть не оказалась сорвана в пятницу. Когда одна из участниц церемонии несла факел через городок Грейвсенд в Кенте, сквозь полицейское оцепление удалось прорваться 17-летнему подростку, который попытался вырвать факел из рук женщины. Однако через несколько мгновений он был обезврежен охранниками и сейчас находится под арестом.