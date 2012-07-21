Олимпийский огонь прибыл в Лондон

Как сообщает ИТАР-ТАСС , Олимпийский огонь, проделавший путь длиной свыше 12,5 тыс. км, был доставлен в самое сердце Лондона - Тауэр - на вертолете из графства Кент. Офицер Королевской морской пехоты Мартин Уильямс десантировался к воротам древней крепости по канату с 60-метровой высоты. На его поясе был закреплен контейнер, внутри которого горело пламя. Весь процесс стал своего рода демонстрацией навыков британских пилотов и морпехов, которые обозначили на брусчатке квадрат для приземления площадью всего в несколько квадратных метров.

От язычка пламени был зажжен олимпийский факел, который внесла в Тауэр первая из тысячи факелоносцев, которым предстоит преодолеть завершающие 320 км эстафеты.

Финальный отрезок эстафеты будет достаточно длинным. За неделю Олимпийский огонь побывает во всех 33-х районах Лондона, будет путешествовать на верхней палубе двухэтажного автобуса, а также на метропоезде по открытому участку путей. Часть маршрута факелу придется преодолеть по Темзе - на барке королевы Великобритании Елизаветы II "Глориана".

Олимпийский факел уже был пронесен через все регионы страны, по всем графствам Англии и административным районам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также по территории соседней независимой Ирландии. При этом маршрут огня был выбран таким образом, чтобы его смогли увидеть 95% населения страны.

Эстафета Олимпийского огня чуть не оказалась сорвана в пятницу. Когда одна из участниц церемонии несла факел через городок Грейвсенд в Кенте, сквозь полицейское оцепление удалось прорваться 17-летнему подростку, который попытался вырвать факел из рук женщины. Однако через несколько мгновений он был обезврежен охранниками и сейчас находится под арестом.