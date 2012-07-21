Бубка в Лондоне в девятый раз пронесет Олимпийский огонь

Как сообщили УНИАН в НОК, начиная с Олимпийских игр 2000 года в Сиднее С.Бубке уже в девятый раз поручают пробежать по улицам страны-хозяйки Игр с зажженным факелом в руках.

«Это очень почетно – пронести Олимпийский огонь по улицам Лондона в канун церемонии открытия Игр и приобщиться к грандиозному спортивному действу, которым станут Олимпийские игры, - отметил С.Бубка. – Каждый раз делаю это с огромным удовольствием и ответственностью. Надеюсь, в сердцах всех, кто будет наблюдать за эстафетой, а особенно - детей и молодежи, будет зажигаться желание подражать олимпийским принципам и присоединиться к нашей олимпийской семье».