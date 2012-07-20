Кривбасс одержал вторую победу на старте сезона

В матче второго тура криворожане обыграли одесский "Черноморец" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Джаба Канкава в середине первого тайма. Грузинский легионер прошел четырех соперников и отдал пас на левый фланг на Бартуловича. Тот расшатал защитника и прострелил во вратарскую, куда прибежал Канкава. Грузинский нападающий ударом в касание пробил Безотосного, пишет ТСН.