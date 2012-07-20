Американские СМИ: Украинцы могут получить на Олимпиаде 27 медалей

Украинские олимпийцы могут выиграть девять золотых медалей - таким оптимистичным прогнозом американская газета Sacramento Bee подытожила результаты исследования «Олимпиада и экономика 2012», проведенного инвестиционным банком Голдман Сакс, пишет Sport.ua.

В целом, украинские спортсмены могут рассчитывать аж на 27 медалей, пишет издание. Такие надежды позволили авторам исследования утверждать, что Украина будет единственным государством с развивающимся рынком, которое войдет в десятку стран с наибольшим количеством побед на Олимпийских играх в Лондоне.

Для определения вероятности того, что страна выиграет определенное количество медалей, эксперты из Голдман Сакс учитывали такие факторы как прибыль, политические условия, макроэкономическую стабильность и макроэкономические показатели, человеческий капитал, технологическое развитие и микроэкономическую среду.

По результатам анализа, Украина заняла десятую строчку рейтинга от Голдман Сакс. Опережают ее такие страны как США, Китай, Великобритания, Россия, Австралия, Франция, Германия, Южная Корея и Италия.

По мнению экспертов, больше всего экономические показатели страны влияют на шансы победы в таких видах спорта как велоспорт, дзюдо, гребля и плавание.