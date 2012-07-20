Донецкий Металлург узнал следующего соперника в Лиге Европы

Металлург Д получил следующего соперника на пути в групповой турнир Лиги Европы.



Им будетпобедитель противостояния"Олимпия"(Любляна,Словения) - "Трёмсе" (Норвегия),сообщает ТСН.В первом матче,который состоялся вЛюбляне,зафиксирована нулевая ничья.Поэтомусоперникдончанопределитсяв четверг, 26июля, вТрёмсе.Правдаи самому"Металлургу"еще нужнооформить выход втретий квалификационныйраундде-юре.Де-факто"металлурги" ужетам,разгромив впервом поединкечерногорский"Челик" со счетом7:0.



Добавим,что киевский "Арсенал"сыграет с победителем пары"Мура" (Словения) - ЦСКА(София,Болгария).В первом матчеэтих командпобедительне выявлен(0:0).

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