Киевскому Динамо достался самый сложный соперник

Новый сезон бело-голубые начнут двухматчевым противостоянием с нидерландским «Фейеноордом», сообщает ТСН.

Такой результат жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ в Ньоне.

Это самый трудный соперник среди возможных на этой стадии турнира. Победитель этого поединка выйдет в плей-офф раунд за выход в групповой этап турнира, а побежденная команда попадет в плей-офф раунда за выход в групповой турнир Лиги Европы.

Отметим, что первая игра состоится 31 июля или 1 августа в Киеве, а ответная игра пройдет 7 или 8 августа в Роттердаме.

Напомним, что «Динамо» в последний раз играл в групповом турнире Лиги чемпионов три года назад. В двух предыдущих сезонах киевляне не смогли преодолеть квалификационный этап. Поэтому, чтобы вернуть Киеву лигочемпионовские баталии, динамовцам необходимо преодолеть два раунда квалификации.