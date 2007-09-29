Динамо сенсационно проиграло Нефтянику

Результаты 11 тура

Завершился матч 11 тура Чемпионата Украины Динамо – Нефтяник-Укрнафта. Сенсационная победа ахтырских футболистов 1:0 (первая в этом турнире) - гол на счету Шептицкого (30). Другие результаты 11 тура: Металлург З - Шахтер1:3 Голы: Челядинский 31 - Брандао 3, Гладкий 46, 61 Кривбасс - Ворскла 3:0 Голы: Сачко 3, Опря 30, Лисицкий 34 ФК Харьков – Закарпатье 0:2 Голы: Бундаш Мирослав 37, 87 Вчера состоялся один матч: Металлург Д – Заря 1:0 Гол: Мендоса 75

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter