Динамо сенсационно проиграло Нефтянику
20:47, 29 сентября 2007Спорт
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Результаты 11 тура
Завершился матч 11 тура Чемпионата Украины Динамо – Нефтяник-Укрнафта. Сенсационная победа ахтырских футболистов 1:0 (первая в этом турнире) - гол на счету Шептицкого (30).
Другие результаты 11 тура:
Металлург З - Шахтер1:3
Голы: Челядинский 31 - Брандао 3, Гладкий 46, 61
Кривбасс - Ворскла 3:0
Голы: Сачко 3, Опря 30, Лисицкий 34
ФК Харьков – Закарпатье 0:2
Голы: Бундаш Мирослав 37, 87
Вчера состоялся один матч:
Металлург Д – Заря 1:0
Гол: Мендоса 75
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