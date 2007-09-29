Динамо сенсационно проиграло Нефтянику

20:47, 29 сентября 2007
Спорт
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Результаты 11 тура

Завершился матч 11 тура Чемпионата Украины Динамо – Нефтяник-Укрнафта. Сенсационная победа ахтырских футболистов 1:0 (первая в этом турнире) - гол на счету Шептицкого (30).

Другие результаты 11 тура:

Металлург З - Шахтер1:3 

Голы: Челядинский 31  - Брандао 3, Гладкий 46, 61

Кривбасс -  Ворскла 3:0 

Голы: Сачко 3, Опря 30, Лисицкий 34  

ФК Харьков – Закарпатье 0:2  

Голы: Бундаш Мирослав 37, 87

Вчера состоялся один матч:

Металлург Д – Заря 1:0 

Гол: Мендоса 75  

 

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