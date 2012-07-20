Динамо получит соперника в Лиге чемпионов

Своих первых соперников получат киевские "Динамо" (Лига чемпионов - жеребьевка в 13:00) и "Арсенал" (Лига Европы - жеребьевка в 14:30).

Второго соперника узнает донецкий "Металлург", который выполнил задачу выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы в первом матче с черногорским "Чоликом" (7:0), отмечает ТСН.

Динамовцы будут сеяными при жеребьевке и могут получить в соперники одного из следующих клубов: - "Брюгге" (Бельгия) - "Васлуй" (Румыния) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Мазервелл" (Шотландия).

Первые матчи пройдут 31 июля - 2 августа, а повторные встречи состоятся 7-9 августа.