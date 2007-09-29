Челси – Фулхем: грустный у Шевы день рожденья
18:57, 29 сентября 2007Спорт
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Украинец отыграл 54 минуты
Завершился матч 8 тура английской Премьер-лиги Челси – Фулхем. Ничья 0:0. Андрей Шевченко вышел в стартовом составе и был заменен на 54 минуте. В свой 31 день рождения украинец так и не смог порадовать себя и болельщиков забитым голом.
Результаты других матчей 8 тура
Манчестер Сити – Ньюкасл 3:1
Дерби – Болтон 1:1
Портсмут – Ридинг 7:4
Сандерленд – Блэкберн 1:2
Уиган – Ливерпуль 0:1
Вест Хэм –Арсенал 0:1
Бирмингем – МЮ 0:1
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