Челси – Фулхем: грустный у Шевы день рожденья

18:57, 29 сентября 2007
Спорт
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Украинец отыграл 54 минуты

Фото РейтерсЗавершился матч 8 тура английской Премьер-лиги Челси – Фулхем. Ничья 0:0. Андрей Шевченко вышел в стартовом составе и был заменен на 54 минуте. В свой  31 день рождения украинец так и не смог порадовать себя и болельщиков забитым голом.

Результаты других матчей 8 тура

Манчестер Сити – Ньюкасл 3:1

Дерби – Болтон 1:1

Портсмут – Ридинг 7:4

Сандерленд – Блэкберн 1:2

Уиган – Ливерпуль 0:1

Вест Хэм –Арсенал 0:1

Бирмингем – МЮ 0:1

 

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