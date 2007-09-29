Челси – Фулхем: грустный у Шевы день рожденья

Завершился матч 8 тура английской Премьер-лиги Челси – Фулхем. Ничья 0:0. Андрей Шевченко вышел в стартовом составе и был заменен на 54 минуте. В свой 31 день рождения украинец так и не смог порадовать себя и болельщиков забитым голом.

Результаты других матчей 8 тура

Манчестер Сити – Ньюкасл 3:1

Дерби – Болтон 1:1

Портсмут – Ридинг 7:4

Сандерленд – Блэкберн 1:2

Уиган – Ливерпуль 0:1

Вест Хэм –Арсенал 0:1

Бирмингем – МЮ 0:1