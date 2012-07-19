Вышгород снова принимает «Формулу-1» на воде

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции, посвященной всемирно известным гонкам "Формула-1" на воде, которые состоятся на Киевском море 20-22 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

В частности, на соревнования прибудут команды из Италии, ОАЭ, Финляндии, Франции, Португалии, Швеции, Катара, Китая. Всего будут стартовать 18 болидов.

По мнению организаторов, Вышгород и Киевское море являются идеальным местом для проведения подобных соревнований.

Как отметил президент организационного комитета Николо ди Сан Жермано, "благодаря "Формуле-1" на воде Украина получила такой же шанс показать себя, как и на Евро-2012".

Организаторы ожидают, что гонки соберут рекордное количество зрителей. На сегодня максимальная аудитория, которую собирала "Формула-1" на воде, - 200 тысяч во время проведения одного из этапов в Китае.

В свою очередь губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк подчеркнул, что "Формула-1" на воде - это социальный проект. Приглашения на соревнования получили делегации всех областей Украины, передовые производства Киевской области, сотрудники компаний, которые занимаются подготовкой к мероприятию, подчеркнул он.

А.Присяжнюк также сообщил, что в этом году особое внимание будет уделено логистике: "Мы учли опыт прошлого года. В этом году движение транспортного потока будет оптимизировано так, чтобы вышгородцы не ощущали неудобств".

По словам организаторов, в ближайшем будущем в соревнованиях примет участие и украинская команда. Это подтверждает и А.Присяжнюк, который сообщил, что работа в этом направлении уже ведется.

Как отметили в КОГА, международный опыт свидетельствует, что "Формула-1" на воде является мощным стимулом для развития всех регионов, где проводятся эти соревнования. "Везде, где мы их проводим, начинает развиваться инфраструктура, судостроение, увеличивается поток туристов", - отметил, в частности, президент оргкомитета.