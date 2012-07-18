Ибрагимович будет отдавать 75% зарплаты в ПСЖ на налоги

Контракт Ибрагимовича и ПСЖ подписан сроком на три года.

Сегодня днем ​​швед успешно прошел медосмотр, после чего поставил свою подпись под контрактом, пишет gazeta.ua.

"Милан" получил за форварда 22 млн евро, а Ибрагимович - зарплату 14 млн евро.

Кстати, размер налога на прибыль, который будет платить шведский новичок во Франции, согласно последним решениям руководства страны, составит 75%.

Такой подарок для шведа сделала официальный представитель французского правительства Наджат Валло-Белкасем.

"Нет никаких оснований для того, чтобы спортсмены избегали этого нового исключительного налога в размере 75%", - заявила Валло-Белкасем, отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабмина.

Чиновник отметила, что названная сумма зарплаты игрока многих шокировала. "Мне кажется вполне естественным, что он (уплачивая налоги) может внести свой вклад в коллективные усилия", - сказала она.